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    • Новый вид генипавируса выявили в Китае

    8 Августа 2022 20:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый вид генипавируса, названный Langya hepinavirus (LayV) выявили в Восточном Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на опубликованное в научном издании NEJD исследование эпидемиологов из Китая и Сингапура.

    Согласно исследованию, новый вид генипавируса был выделен у пациентов с симптомами острой лихорадки, имевших ранее контакт с животными в Восточном Китае. Сбор образцов и наблюдение за пациентами велся с апреля 2018 по август 2021 гг. в трех больницах провинций Шаньдун и Хэнань.

    Геном LayV состоит из 18 402 нуклеотидов, и он похож на другие уже известные генипавирусы, но наиболее связан с вирусом Моцзян (Mojiang), который обнаружили в Южном Китае.

    По данным исследования, всего выявлено 35 зараженных вирусом LayV в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань. При этом 26 из 35 пациентов инфицированы только LayV (других возбудителей не было). У 26 инфицированных наблюдалась лихорадка (100 % пациентов), слабость (54 %), кашель (50 %), анорексия (50 %), мышечная боль (46 %), тошнота (38 %), головная боль (35 %) и рвота (35 %).

    В исследовании отмечается, что среди 25 видов диких мелких животных РНК LayV была обнаружена преимущественно у землероек, что позволяет предположить, что землеройка может быть природным резервуаром для вируса LayV.

    В отчете подчеркивается, что наблюдение за контактами зараженных пациентов с членами семьи не выявило передачи LayV, но размер выборки был слишком мал, чтобы определить статус передачи вируса LayV от человека к человеку.


    Фото: Getty Images
    #Китай #Мировые новости
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