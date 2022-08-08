Новый вид генипавируса выявили в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый вид генипавируса, названный Langya hepinavirus (LayV) выявили в Восточном Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на опубликованное в научном издании NEJD исследование эпидемиологов из Китая и Сингапура.

Согласно исследованию, новый вид генипавируса был выделен у пациентов с симптомами острой лихорадки, имевших ранее контакт с животными в Восточном Китае. Сбор образцов и наблюдение за пациентами велся с апреля 2018 по август 2021 гг. в трех больницах провинций Шаньдун и Хэнань.

Геном LayV состоит из 18 402 нуклеотидов, и он похож на другие уже известные генипавирусы, но наиболее связан с вирусом Моцзян (Mojiang), который обнаружили в Южном Китае.

По данным исследования, всего выявлено 35 зараженных вирусом LayV в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань. При этом 26 из 35 пациентов инфицированы только LayV (других возбудителей не было). У 26 инфицированных наблюдалась лихорадка (100 % пациентов), слабость (54 %), кашель (50 %), анорексия (50 %), мышечная боль (46 %), тошнота (38 %), головная боль (35 %) и рвота (35 %).

В исследовании отмечается, что среди 25 видов диких мелких животных РНК LayV была обнаружена преимущественно у землероек, что позволяет предположить, что землеройка может быть природным резервуаром для вируса LayV.

В отчете подчеркивается, что наблюдение за контактами зараженных пациентов с членами семьи не выявило передачи LayV, но размер выборки был слишком мал, чтобы определить статус передачи вируса LayV от человека к человеку.





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