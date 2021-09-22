Новый вариант COVID-19 с мутациями бета и дельта-штаммов нашли в России

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Биологи выяснили, что в начале лета этого года на территории России и Германии начал распространяться новый штамм коронавируса нового типа. В его геноме сочетаются ключевые мутации бета- и дельта-вариантов SARS-CoV-2. Описание новой разновидности ученые опубликовали на bioRxiv, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Эта разновидность коронавируса из линии B.1.1.523, предположительно, появилась на территории России еще в феврале этого года. Активно она стала распространяться только в мае-июне. В геноме этой разновидности есть множество мутаций, характерных для бета- и дельта-штаммов вируса и связанных с увеличением заразности и снижением эффективности действия вакцин», – пишут исследователи.

За полтора года пандемии в геноме коронавируса нового типа появилось множество мелких мутаций. Некоторые из них никак не влияют на выживаемость вируса, другие же увеличивают его заразность. Из-за этого штаммы вируса с подобными мутациями быстро распространяются по всей планете.

Ученые опасаются, что в ближайшее время могут появиться новые разновидности вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей. Особенную тревогу вызывает возможность возникновения ранее неизвестных штаммов SARS-CoV-2, в которых сочетаются мутации, повышающие заразность и скрывающие его от иммунитета.

В новой работе исследователи под руководством профессора Маастрихтского университета (Нидерланды) Паула Савелкаула обнаружили один из первых примеров подобной эволюции. В найденном ими штамме есть мутации как высокозаразного дельта-штамма SARS-CoV-2, так и бета-варианта вируса, на которую слабо действуют антитела и вакцины.

Новый штамм представляет собой разновидность российского штамма B.1.1.523. Первых его носителей заметили в феврале этого года в Москве, затем они начали распространяться по территории России, Германии и других европейских стран. Примерно в это же время часть его представителей приобрела мутации, характерные для южноафриканского бета-варианта и индийского дельта-штамма.

В частности, в геноме этой разновидности ученые обнаружили мутацию E484K и три другие характерные особенности южноафриканской вариации вируса, которые помогают ей избегать внимания иммунной системы. Также ученые обнаружили, что оболочка этой вариации SARS-CoV-2 пережила характерные изменения, которые ассоциируются с повышенной заразностью дельта-штамма.

По словам исследователей исследователи, количество носителей этой вариации вируса в Москве, а также в других регионах России и на территории Германии быстро росло в начале лета этого года на фоне вспышек альфа- и дельта-штаммов SARS-CoV-2. Это свидетельствует о том, что эта разновидность штамма B.1.1.523 представляет большую опасность для человечества, и поэтому медикам всех стран мира следует особенно тщательно следить за ее распространением, подытожили ученые.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно, пишет ТАСС.



