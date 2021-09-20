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    Новый ураган сформировался в Атлантическом океане

    20 Сентября 2021, 12:28

    МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Семнадцатый по счету в сезоне ураганов - «Роуз» сформировался в Атлантическом океане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC.

    По сообщениям Национального ураганного центра США, семнадцатый по счету в сезон тропический ураган, который получил название «Роуз», сформировался в Атлантическом океане в воскресенье.

    Согласно прогнозам, «Роуз» сформировался на востоке Тропического пояса Атлантического океана в приблизительно 720 км к юго-западу от островов Республики Кабо-Верде.

    Сообщается, что скорость ветра урагана «Роуз» составлял 65 км/ч. Прогнозисты исключили прямых угроз обрушения урагана на землю.


    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Происшествия США
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