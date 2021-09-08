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    Новый учебный год в Азербайджане начнется в традиционном формате

    8 Сентября 2021, 11:55

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане возобновляется очная форма обучения в вузах и сузах. Новый учебный год начнется в традиционной форме. Об этом сообщил министр образования страны Эмин Амруллаев в ходе брифинга по вопросу организации занятий в средних школах и вузах в 2021-2022 учебном году в условиях пандемии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Эмина Амруллаева, очное обучение в 1-4 классах школ возобновится с 22 сентября, а занятия в 5-11 классах и в вузах начнутся на неделю позже - с 29 числа этого месяца. В средних школах страны занятия будут проводиться пять дней в неделю, а в некоторых - возможен шестидневный график. Очные занятия в учебных заведениях начнутся с недельным опозданием, чтобы за это время еще больше людей получили возможность пройти вакцинацию от коронавируса.

    Как было озвучено на брифинге, у входящих в здание школы будет измеряться температура тела. Если температура тела учащихся или учителей будет выше 37 градусов, то они не будут пропущены в здание. Если она повысится у кого-либо на уроке, то этот человек будет изолирован. О случаях инфицирования ученика либо учителя будут проинформированы его родители и соответствующие профильные органы.

    По словам министра, у родителей учеников паспорт о вакцинации будет требоваться лишь при входе в здание школы либо в другие общественные места. Детей не будут принуждать носить маски в школах, однако это зависит от желания их родителей.

    Относительно открытия буфетов и спортзалов министр пояснил, что сначала эти объекты откроются в школах регионов, затем в тех учебных заведениях, где не так много учащихся, а потом в школах с высоким уровнем вакцинации, то есть процесс будет проходить поэтапно.

    Касаясь деятельности вузов, колледжей и учебных заведений профессионального образования Э. Амруллаев заявил, что количество учащихся в них, будет ограничено. По его словам, на очных лекциях будет допускаться возможность присутствия около 50-60 студентов.

    «Что касается невакцинированных студентов, то в таких случаях для привлечения студента к обучению можно применить дистанционный метод, а также дать академический отпуск или воспользоваться другими вариантами», - отметил спикер.

    Глава Минобразования обратил внимание на то, что работники сферы образования в обязательном порядке должны пройти вакцинацию или предоставить справку о противопоказаниях.

    «Преподаватели вузов, не прошедшие вакцинацию, должны иметь на руках врачебное заключение о противопоказаниях к ней», - резюмировал министр.

    Напомним, обучение в очной форме в Азербайджане было приостановлено в марте 2020 года в связи с коронавирусной пандемией. Сегодня в республике учащиеся и учителя составляют до 10% заражающихся COVID-19.

    Ранее сообщалось, что в Азербайджане был введен особый карантинный режим.

    Фото: bakupost.az

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Образование Вузы Азербайджан Общество Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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