Новый учебный год – новые правила для школьников и их родителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нынешний министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов известен своими реформами в сфере школьного образования. Части из них казахстанцы были рады, другие восприняли без энтузиазма. Некоторые нововведения произошли независимо от главы ведомства, но все они так или иначе касаются жизни школьников, родителей и учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отдельное министерство

1 июня, выступая на сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алматы, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства.

«Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки», - сказал тогда Глава государства.

О том, что на Министерство образования и науки возложена большая нагрузка, высказывались и в Сенате в 2020 году.

11 июня в стране появились два новых министерства: Министерство просвещения РК и Министерство науки и высшего образования РК.

Министерству просвещения перешли функции и полномочия в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Сокращение каникул

Учебный год у школьников теперь будет завершаться 31 мая. Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель во 2-11 классах.

Сроки каникул в новом учебном году:

Осенние – с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно;

Зимние – с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года включительно;

Весенние – с 18 по 26 марта 2023 года включительно;

Летние – с 1 июня по 1 сентября.

В первых классах предусмотрены дополнительные каникулы, которые продлятся семь дней – с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.

Как объяснил А.Аймагамбетов, «во-первых, 1,5 млн учащихся перейдут на пятидневку и будут отдыхать больше на 36 дней. 36 суббот они смогут провести со своими родителями, ходить в бассейн, читать, отдыхать, ходить на дополнительные курсы».

«Во-вторых, очень много школ работают в две смены. Согласно нашим подсчетам, мы уменьшили нагрузку, и 300 тыс. детей, которые учились во вторую смену, перейдут в первую смену. Третье – 150 тыс. учителей останутся в субботу дома. Они также родители, они проведут время со своими детьми. У учителей тоже бывает профессиональное выгорание, работа с учениками – достаточно сложная работа. Во время учебного года учитель очень сильно устает. Если у учителя будет не один, а два выходных в неделю, соответственно, качество его работы улучшится», - разъяснил он.

Помимо этого, по словам министра, 100 школ планировали перейти на трехсменное обучение. Благодаря сокращению каникул, уменьшилась нагрузка, и теперь у этих школ появилась возможность отменить эти планы.

Законодательно введено понятие буллинга и кибербуллинга

Теперь родители при выявлении в отношении ребенка фактов буллинга и кибербуллинга вправе обратиться в уполномоченные органы. Как разъяснил заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров, действующее законодательство предусматривает привлечение в частном или частно-публичном порядке к административной и уголовной ответственности за деяния, совершенные в виде буллинга или кибербуллинга. Для возбуждения дела необходимо заявление потерпевшей стороны в правоохранительные органы. Обратиться с заявлением о кибербуллинге можно не только в правоохранительные органы, но и в Министерство информации и общественного развития РК. Заявление рассматривается экспертной группой в течение трех рабочих дней. В случае подтверждения фактов кибербуллинга, уполномоченный орган предписывает нарушителю принятие мер по удалению в течение 24 часов информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

Отмена делений на подгруппы на уроках физкультуры

С нового учебного года на занятиях физической культуры классы не будут делиться на подгруппы. При этом в школьных программах предусмотрены отдельные нормативы физических нагрузок для девочек и мальчиков. Деление отменено, во-первых, из-за того, что в большинстве школ имеется один спортивный зал, в котором на уроке находится два-три класса, до четырех-шести подгрупп, где с ними занимаются до шести учителей одновременно. В ведомстве считают, что качество занятий из-за этого снижается. Помимо этого, предмет зачастую не вписывается в расписание уроков, а большинство спортивных площадок по оснащенности и безопасности не соответствуют современным требованиям (используется самодельное спортивное оборудование, отсутствует специальное покрытие, остаются неогороженными).

Также в республике есть школы, не имеющие спортивные залы или размещенные в нетиповых зданиях, в результате нарушаются санитарные нормы и требования, что негативно сказывается на здоровье обучающихся.

Это решение вызвало опасения со стороны преподавателей физической культуры. В Казахстанском отраслевом профессиональном союзе работников образования и науки заявили, что тысячи учителей физической культуры оказались под угрозой увольнения. Учителя даже обратились с просьбой вернуть деление на подгруппы предмета к Президенту РК.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов в свою очередь подчеркнул, что в школах страны работают более 30 тыс. учителей физкультуры, а это 500 тыс. часов в неделю, то есть, каждый учитель сможет работать более, чем на одну ставку.

Новый формат родительских собраний

Учителя на родительских собраниях будут делиться информацией не только об успеваемости учеников, но и об их интересах.

«С этого учебного года мы меняем формат проведения родительских собраний в школе. Для родителей было бы ценно, если бы учитель рассказывал о том, какой предмет нравится каждому ребенку и с какими проблемами он сталкивается при его изучении. Такой диалог намного эффективнее, чем просто озвучивать оценки», - сказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, выступая на республиканской августовской конференции.

По его словам, обновленный формат поможет приблизить родителей к школе. По результатам исследования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина, 60% родителей не придают значения тому, что изучают их дети в школе. Помимо этого, планируется активно вовлекать родителей и в иные субботне-воскресные мероприятия.

Исключение иностранных языков в первых классах

В 1 классах с государственным языком обучения дети будут изучать только казахский язык, в классах с русским языком обучения – государственный и русский языки. Со 2 класса в школах с казахским языком обучения начнется изучение русского языка. Английский язык будет изучаться во всех школах с 3 класса.

«В 1 классе рекомендуется учить только родной язык. Потому что изучение родного языка как первого языка является основой легкого изучения других языков. Учитывая принадлежность казахского, русского и английского языков к совершенно разным языковым группам, данный подход соответствует возрастным особенностям обучающихся и не вызывает затруднений в восприятии графики этих языков», - считает президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина Мадина Тыныбаева.

Игра на домбре и новые предметы для первоклашек

Для учеников 1 классов введены предметы «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство».

«Для первых классов предмет «Художественный труд» был разделен на два отдельных предмета: «Изобразительное искусство» и «Трудовое обучение». По этим предметам разработаны учебные программы, в содержании которых основной акцент сделан на формировании практических навыков обучающихся», - пояснила президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина Мадина Тыныбаева.

Ученики 6-х классов в рамках предмета «Музыка» смогут по выбору обучиться игре на домбре. За счет дополнительных факультативов дети получат возможность изучать шахматы.

Конкурсы для учителей

В этом году реализуется новый порядок приема учителей на работу. Теперь педагоги проходят конкурс на основе измеримых критериев, таких как образование, стаж, квалификационная категория и профессиональные достижения. Также приняты правила приема на работу педагогов через Национальное квалификационное тестирование. Выпускники вузов, прежде чем прийти на работу, должны пройти сертификацию.

Социально уязвимые семьи будут получать деньги на свой счет

В этом году материальная помощь поступает на счет родителей. Теперь родители могут самостоятельно приобрести школьную форму и канцелярские товары. Раньше закуп проводил акимат. Родители, в свою очередь, имели много претензий к размеру и качеству одежды. Во-вторых. Если раньше выделяемые средства на одного ребенка в каждом регионе варьировались от 17 тыс. до 40 тыс., то в этом году их размер должен быть не меньше прожиточного минимума, то есть 37 тыс. 389 тенге.

Бесплатное питание в школах Алматы

В новом учебном году почти 900 тыс. детей будут обеспечены бесплатным единовременным питанием. В 7 регионах учащиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием. В Акмолинской и Мангистауской областях всем учащимся 1 класса предоставляется бесплатное горячее питание. С нового учебного года учащиеся 1-4 классов г. Алматы обеспечены бюджетным горячим питанием.

«Самопознание» на выбор

Предмет «Самопознание» снимается с типового учебного плана всех уровней. Как уточнили в пресс-службе Министерства просвещения, он остается начальных классах в вариативном варианте, то есть школьники могут выбирать, изучать его или нет.

Новый обязательный курс для средних и старших классов

С нового учебного года курс «Глобальные компетенции» изучается как обязательный курс для 5-11 классов. Курс включает 5 разделов в 5-9 классах: «Добропорядочность и этика», «Экологическая культура», «Гражданственность и патриотизм», «Безопасность жизнедеятельности», «Медиаграмотность и финансовая грамотность».



