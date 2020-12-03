Новый учебный год начался в Вооруженных силах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый учебный год в Вооруженных силах проходит под девизом «Ұлы дала әскері – Тәуелсіздік тірегі!». Государственно-правовая подготовка, которую провели первые руководители воинских частей и учреждений, стала первым занятием нового учебного периода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Запад» Министерства обороны РК.

До военнослужащих всех категорий доведены итоги и достижения армии за прошедший период, и поставлены задачи на новый учебный год. Среди них вопросы по поддержанию высокой боевой готовности войск, совершенствованию боевой подготовки и полевой выучки личного состава, обеспечению миротворческой деятельности, укреплению морально-психологического состояния военнослужащих и ряд других, в том числе социальных аспектов.

Тактико-специальные занятия, которые в течение недели будут проведены во всех воинских частях и учреждениях нацелены на проверку качества системы оповещения, слаженной работы штабов, совершенствования уровня взаимодействия органов управления, соединений и воинских частей.

Руководством Вооруженных сил даны указания о необходимости полной отработки всех вопросов начала учебного года. Основной упор следует сделать на деятельность подразделений в условиях ограничений, связанных с пандемией и карантинными мероприятиями.