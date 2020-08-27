Новый учебный год: что необходимо знать школьникам и их родителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До начала нового учебного года осталось совсем немного, и всех родителей и школьников беспокоят вопросы: как будет проводиться обучение, что нового будет внедрено в учебный процесс и как пройдет первое сентября в школах. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов постарался охватить все аспекты учебного процесса на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, глава МОН сообщил, что первого сентября в школах не будет традиционной общешкольной линейки.

«Первое сентября пройдет, будут организованы мероприятия. Здесь два подхода. У нас есть дети, которые будут обучаться в дежурных классах и первого числа будут находиться в школах, – для них один формат. Для тех, кто будет обучаться дистанционно, - другой формат», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр пояснил, что общешкольных линеек не будет.

«Будут проводиться классные часы в каждом классе. Если дети обучаются в дежурных классах, то учитель проведет классный час и все необходимые мероприятия. Если дети обучаются дистанционно, то для того, чтобы провести классный час, необходимости приходить в школу нет. Он будет проведен дистанционно», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Министр образования и науки также сообщил, сколько детей будет обучаться в дежурных классах, а сколько – дистанционно.

«С 1 сентября почти 80% казахстанских детей будут обучаться дистанционно. Порядка 15-16% родителей написали заявления на обучение в дежурных классах – это 530 тыс. детей, и еще 5% школьников, это 202 тыс. человек, пойдут учиться в малокомплектные школы, если это позволяет эпидемиологическая обстановка», - уточнил Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН подчеркнул,что сокращать время занятий в дежурных классах недопустимо .

«У нас есть методические рекомендации, мы говорим о том, что рекомендуемая длительность уроков в дежурных классах должна составлять 40 минут. Поэтому если есть такие школы (сокращающие время обучения - корр.), соответственно, будем проводить разъяснительную работу», - заверил Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что если уместить такое обучение в один час, то самого смысла в проведении обучения в таких дежурных классах нет.

«Это и для родителей неудобно. Если родитель привел ребенка и через час буквально должен его забрать, и при этом мы говорим, что осваиваем типовую учебную программу, то это неправильно. Соответствующую работу повторно мы с нашими коллегами проведем», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Он также отметил, что учителям дежурных классов нельзя запрещать проводить и дистанционное обучение.

«Это недопустимо. Педагоги, которые имеют возможность вести (уроки - ред.) и в дистанционном формате, и в дежурных группах, имеют право это делать», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр пояснил, что раньше была проблема недобора часов до одной ставки.

«Тем более мы с вами знаем, что большая проблема была, все это время наши учителя начальных классов жаловались на нехватку нагрузки. Например, по типовому учебному плану в первых классах - 24 часа в неделю, но при этом по многим предметам, например, по английскому, по физкультуре, есть другие предметы, обычно преподают другие учителя. Поэтому в среднем у нас нагрузка на педагогов начальной школы была порядка 15-16 часов, и не хватало до 18 часов, то есть до одной ставки, и они вынуждены были добирать эти часы», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Теперь, по его словам, ситуация изменится. «Сейчас мы будем делить классы - допустим, у учителя был класс 30 школьников, то сейчас, при нынешних условиях, при обучении в дежурных классах, мы обязаны делить этот класс на две подгруппы, то есть по 15 детей. Соответственно возрастает нагрузка на педагогов, но за дополнительную работу педагог будет получать также дополнительную плату. То есть, если у него сейчас будет 28 часов, то педагог будет получать зарплату на все эти 28 часов. Это очень существенно и важно для наших коллег», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Министр образования и науки также прокомментиовал вопрос возможного продления учебной недели.

«Это в компетенции школы, если есть необходимость учиться и в субботу, такая возможность имеется. Но решение будет принимать педагогический совет вместе с руководителем организации образования», - пояснил Асхат Аймагаметов.

Глава МОН также остановился на вопросе оценки знания школьников во время дистанционного обучения.

«Дополнительно к этому давать задание нет необходимости. Учитель будет оценивать то задание, которое уже было задано для выполнения учащимся. Общечетвертная оценка складывается из нескольких переменных: это формативное оценивание - 25%, суммативное оценивание за раздел (СОР) - 25%, еще 50% - это суммативное оценивание за четверть. Из этого складывается общая картина и общечетвертная оценка, которая будет выставляться нашим детям», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН пояснил, что эти изменения были произведены по итогам анализа обучения в четвертой четверти прошедшего учебного года.

Министр также сообщил, что в случае заражения коронавирусом учителям доплаты производить не будут.

В заключение было отмечено, что на сегодня местные исполнительные органы закупили и передали детям порядка 200 тыс. компьютеров. В целом для приобретения техники выделены финансы местными исполнительными органами, а также дополнительно направлены средства из республиканского бюджета. В приоритетном порядке техникой обеспечат многодетные семьи и семьи с низким достатком. Всего планируется передать детям более 400 тыс компьютеров.

В свою очередь Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова сообщила , в каких случаях школы могут быть закрыты.

«Если в дежурном классе будет выявлен случай заражения КВИ, то школьники и учитель будут отправлены на изоляцию. При выявлении нескольких случаев заражения учеников коронавирусом могут закрыть школу», - уточнила Айжан Есмагамбетова -0-



