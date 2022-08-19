Новый терминал позволит повысить пропускную способность аэропорта Алматы в два раза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи акима Алматы Ерболата Досаева с новым генеральным директором TAV Airports Holding Серканом Каптаном и руководством Международного аэропорта Алматы обсуждены вопросы текущего строительства нового терминала. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Запуск нового терминала позволит повысить пропускную способность с 7 млн до 14 млн человек в год и укрепить позиции города как транспортно-логистического хаба во всей Центральной Азии.

«Для Алматы вопросы развития аэропорта имеют первостепенную важность, так как аэропорт является воздушными воротами города, его главной гаванью. В действительности будущее развитие нашего города зависит в том числе от состояния аэропорта, его инфраструктуры, уровня сервиса и удобства. У нас должен быть современный, соответствующий всем международным стандартам и высокому статусу Алматы терминал. Со своей стороны, хочу подтвердить, что город готов и далее поддерживать проект», – сказал Ерболат Досаев.

Во время встречи также обсуждались вопросы разработки до конца года мастер-плана по перспективам развития Международного аэропорта Алматы и совместных мерах по развитию транспортной инфраструктуры прилегающей территории. Глава мегаполиса отметил, что данный документ должен быть синхронизирован с генеральным планом города, который планируется принять до конца текущего года.



Фото: пресс-служба акимата г. Алматы

