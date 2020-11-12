Новый срез партийных рейтингов опубликовали казахстанские социологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исследовательский институт «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение») представляет очередной срез партийных рейтингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт института.

Опрос проводился на собственные средства института в октябре 2020 года в виде интервью (face-to-face), 1200 респондентов, по репрезентативной выборке, погрешность составила +/- 2,82%.