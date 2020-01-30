Новый спутник связи «KazSat-2R» мы должны запустить в 2023 году – Азамат Батыркожа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанская космическая система связи, состоящая из двух спутников «KazSat-2» и «KazSat-3», полностью удовлетворяет потребности страны в спутниковой связи и телевещании, сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамат Батыркожа.

«Мобильная связь, цифровое телерадиовещание, обеспечение доступа в Интернет – все это эффективные и надежные каналы космической связи, которую мы получаем благодаря национальным спутникам связи. К примеру, сегодня более 1 млн абонентов OTAU TV получают сигнал именно через казахстанский спутник «KazSat-3», который работает на орбите с мая 2014 года» - отметил вице-министр.

Азамат Батыркожа рассказал, что спутник «KazSat-2», который был запущен в 2011 году, ожидает плановая замена. Для поддержания работоспособности отечественной космической системы связи «KazSat-2» должен быть заменен новым космическим аппаратом «KazSat-2R», запуск которого запланирован на 2023 год.

«В конце 2019 года нами уже получено положительное заключение экономической экспертизы Министерством национальной экономики РК для этого инвестиционного проекта. Сейчас мы разработали технико-экономическое обоснование (ТЭО), которое находится на экономической экспертизе в АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства«. Согласно ТЭО, прогнозная стоимость создания спутника «KazSat-2R» составляет около 40 млрд тенге, а если быть точным, то 39,65 млрд тенге», - сообщил вице министр МЦРИАП РК.

По информации вице-министра, новый казахстанский спутник связи и вещания «KazSat-2R» планируется разработать с использованием казахстанской производственной площадки, в создании космического аппарата примут участие отечественные инженеры космической техники.

«Собственная спутниковая связь для страны – не только удовлетворение потребностей страны в каналах фиксированной спутниковой связи, это, прежде всего, обеспечение информационной безопасности государства и, что немаловажно, экономия бюджетных средств и минимизация финансовых рисков», - подчеркнул А. Батыркожа.