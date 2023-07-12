Новый спорткомлекс для детей появится в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В жилом массиве Шымкента - Шапырашты ведется строительство спортивного комплекса для детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

В спорткомплексе смогут заниматься дети, проживающие в жилых массивах Шапырашты, Сайрам и Утемис. Здесь будут работать секции қазақша күрес, вольной борьбы, дзюдо, каратэ и мини-футбола. При стадионе так же будет закрытое футбольное поле. Строительство комплекса началось в ноябре 2022-го. Сдать в строй объект планируется уже в августе этого года.

Сооружение возводится на средства индивидуальных предпринимателей. Стоимость проекта социального объекта, рассчитанного на тысячу детей — 168 миллионов тенге. В спорткомплексе ребята смогут бесплатно заниматься пятью видами спорта. Здесь же предусмотрены общежития для тренеров, где они смогут проживать со своими семьями.

«Под строительство спорткомплекса выделено 40 соток земли. Никаких средств со стороны государства не привлекалось. Обходимся только частными вложениями. Общая сумма инвестиций составляет около двухсот миллионов тенге»,- рассказал заместитель акима Каратауского района Азамат Парманов.