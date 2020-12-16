Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Новый спортивный комплекс открылся в Жамбылской области

    16 Декабря 2020, 07:19

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня независимости в Жамбылской области открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, новый спорткомплекс получили жители села Альжан-ана Кордайского района.

    Средства на строительство спортивного комплекса, площадью более 1 400 кв. метров выделил Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» в рамках программы социальных инвестиций АО «Самрук-Казына» - «Менің Елім».

    В спорткомплексе несколько спортивных секций - мини-футбол, волейбол, баскетбол, вольная борьба, бокс, тхэквондо и дзюдо. Здесь будут проводиться различные спортивные мероприятия, соревнования районного и областного уровней, а также тренировочные сборы.

    Комплекс включает в себя большую арену, универсальный зал, зал для занятий боксом и борьбой, раздевалки, медицинский кабинет. Все спортивные залы оснащены инвентарем и оборудованием, тренажерами. Здесь будут тренироваться 120 учащихся местной детско-юношеской спортивной школы под руководством шести тренеров.

    Здание спорткомплекса оснащено пандусами и специальными туалетами, что делает его доступным для людей с инвалидностью.

    «Глава государства уделяет огромное внимание развитию массового спорта, - отметил Бердибек Сапарбаев, поздравляя сельчан со знаменательным событием. - В нашей области ведется строительство 13 физкультурно-оздоровительных комплексов, из них четыре в селах Кордайского района. Открытие нового спортивного комплекса в селе Альжан ана будет способствовать формированию приверженности к здоровому образу жизни. Радует, что теперь сельские мальчишки и девочки, все сельчане смогут серьёзно заниматься любимыми видами спорта, вблизи от дома, не тратя время и средства на поездку в райцентр».

    В церемонии открытия спорткомплекса принял участие уроженец Кордайского района, чемпион мира по профессиональному боксу по версии ІВА, чемпион Азии, неоднократный чемпион Казахстана Марат Мазимбаев. Он выразил надежду на то, что в недалеком будущем из стен этого прекрасного комплекса выйдут олимпийские и мировые чемпионы, в честь которых будет звучать гимн независимого Казахстана.

    Это не первый проект в Жамбылской области, реализуемый Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». В этом году в регионе были открыты три универсальные спортивные площадки. Помимо этого, в Кордайском районе ожидается открытие кабинета психолого-педагогической поддержки и ресурсного центра для детей с особыми потребностями в образовании. В Таразе в рамках инициативы Елбасы «Қамқорлық» откроется реабилитационный центр и кабинет поддержки инклюзии для детей с инвалидностью.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Спорт День Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Атлеты из 60 стран примут участие в Ironman Kazakhstan 2023
    Команда Казахстана по фехтованию завоевала «серебро» ЧА
    «Астана» может сыграть с загребским «Динамо» во втором раунде отбора Лиги Чемпионов
    Как выглядят спортивные арены Азиатских игр в Китае
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане