Новый спортивный центр открыли в ЕНУ им. Л. Гумилева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева открылся новый спортивный центр для студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Открытие спортивного центра приурочено к празднованию 25-летия вуза.

Как отметил ректор ЕНУ им Л. Гумилева Ерлан Сыдыков, все это стало возможным благодаря поддержке руководства страны.

«Сегодня в рамках празднования 25-летия открылся спортивный центр для студентов. Площадь комплекса, который был возведен в течение года, составляет 7200 кв м», - сообщил ректор.

По его словам, здесь созданы все условия для занятия спортом, имеется свой бассейн.

Отметим, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева реконструировал главный учебный корпус с пристройкой спортивного корпуса.

Объект, запущенный в эксплуатацию, будет представлять спортивный комплекс.

Архитектурный образ объекта основан на архитектурном облике окружающей застройки. Эскизный проект учитывает требования СНиП, действующих на территории Республики Казахстан.

На территории размещены тротуары, озеленения, малые архитектурные формы и площадки для тихого отдыха.

Ценность ввода в эксплуатацию данного проекта неоспорима. ЕНУ славится спортсменами, занимающими призовые места не только на республиканских, но и на международных соревнованиях.

При вводе в эксплуатацию спортивного комплекса снимется с повестки дня острая проблема дефицита спортивных залов для тренировок, проведения спортивных состязаний, дисциплин.