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    Новый список «Nur Otan» демонстрирует профессиональный рост Парламента - эксперт

    12 Января 2021, 21:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый список «Nur Otan» демонстрирует профессиональный рост нового Парламента. Таким мнением поделилась руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует отметить 70 % обновление списка партии «Nur Otan». То есть, новые лица в Парламенте будут работать по законодательной части. Во-вторых, новый Парламент – результат общественно-политического консенсуса. Это означает учет интересов со стороны общества. В третьих, в утвержденном списке есть лидеры общественного мнения, члены Национального совета общественного доверия, влиятельные лица в обществе. Все это демонстрирует профессиональный рост нового Парламента», - прокомментировала Алуа Жолдыбалина.

    Напомним, сегодня, 12 января, решением Бюро Политического Совета партии «Nur Otan» в соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» утвержден список в составе 76 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VII-го Созыва.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Нур Отан Выборы-2021
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