Новый список нарушителей карантина опубликовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана, за нарушение 14-дневного домашнего карантина еще 24 жителей столицы с «красным» статусом оштрафовали на 30 МРП с каждого. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Указанные жители с «красным» статусом пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по ASHYQ. Это рестораны, бассейны, ТРЦ и ТД, рынки, аэропорт и другие объекты.

Отмечается, что несоблюдение некоторыми горожанами карантинных ограничений привело к увеличению заболеваемости, из-за чего столица перешла из «зеленой» зоны в «желтую».

«Среднесуточная заболеваемость на сегодня составляет 70-76 случаев. Большинство из заражений КВИ можно было предотвратить, если бы жители вовремя вакцинировались, избегали места массового скопления людей, носили маски правильно и контактные лица соблюдали режим домашнего карантина», - говорится в сообщении.

«Единственным эффективным средством против опасной инфекции остается вакцинация. Только массовая вакцинация сможет помочь в борьбе с COVID-19», - напомнили в акимате.

Список нарушителей карантина можно увидеть на сайте столичного акимата.



