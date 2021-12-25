Новый список нарушителей карантина опубликовали в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана, за нарушение 14-дневного домашнего карантина еще 24 жителей столицы с «красным» статусом оштрафовали на 30 МРП с каждого. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Указанные жители с «красным» статусом пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по ASHYQ. Это рестораны, бассейны, ТРЦ и ТД, рынки, аэропорт и другие объекты.
Отмечается, что несоблюдение некоторыми горожанами карантинных ограничений привело к увеличению заболеваемости, из-за чего столица перешла из «зеленой» зоны в «желтую».
«Среднесуточная заболеваемость на сегодня составляет 70-76 случаев. Большинство из заражений КВИ можно было предотвратить, если бы жители вовремя вакцинировались, избегали места массового скопления людей, носили маски правильно и контактные лица соблюдали режим домашнего карантина», - говорится в сообщении.
«Единственным эффективным средством против опасной инфекции остается вакцинация. Только массовая вакцинация сможет помочь в борьбе с COVID-19», - напомнили в акимате.
Список нарушителей карантина можно увидеть на сайте столичного акимата.
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