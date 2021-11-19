Новый список нарушителей карантина опубликовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы еще 42 жителя с «красным» статусом оштрафованы на 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинцы с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «Ashyq» - ЦОН, ресторан, фитнес-центры, аэропорт, кинотеатры, компьютерные клубы, боулинги, салоны красоты, детские сады, объекты образования, бассейны и других объектов.

«Указанные жители с «красным» статусом не были допущены на объекты, работающие по проекту «ASHYQ». Нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками офисных организаций, социальных сфер, организаций образования, банков, торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита и других объектов», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города.

ДСЭК призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.

Список нарушителей карантина опубликован на сайте ДСЭК.