Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Новый спикер парламента избран в Кыргызстане

    5 Октября 2022, 19:51

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня на заседании парламента Кыргызстана избран новый председатель Жогорку Кенеша (парламента КР) лидер парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Нурланбек Шакиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша КР.

    Должность председателя ЖК КР стала вакантной сегодня после сложения по собственному желанию полномочий прежнего спикера Таланта Мамытова.

    Кандидатуру Н.Шакиева выдвинули три фракции «Ата-Журт Кыргызстан», «Альянс» и «Ишеним» и депутатская группа «Элдик». По итогам тайного голосования из 87 депутатов в поддержку его кандидатуры проголосовали 80 народных избранников.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей