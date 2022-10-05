Новый спикер парламента избран в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня на заседании парламента Кыргызстана избран новый председатель Жогорку Кенеша (парламента КР) лидер парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Нурланбек Шакиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша КР.

Должность председателя ЖК КР стала вакантной сегодня после сложения по собственному желанию полномочий прежнего спикера Таланта Мамытова.

Кандидатуру Н.Шакиева выдвинули три фракции «Ата-Журт Кыргызстан», «Альянс» и «Ишеним» и депутатская группа «Элдик». По итогам тайного голосования из 87 депутатов в поддержку его кандидатуры проголосовали 80 народных избранников.

Фото: kabar.kg