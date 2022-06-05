Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Новый спасательный катер заступил на дежурство на озере Балхаш

    5 Июня 2022, 23:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском регионе постепенно обновляют технику спасателей. Одна из последних новинок – многофункциональный катер «Бертіс», изготовленный местной компанией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новый катер заступил на боевое дежурство в Балхаше с 1 июня и будет патрулировать акваторию озера весь купальный сезон.

    «Катер изготовлен из высокопрочного, не подверженного коррозии материала. Оснащен прожектором, морским радаром с высоким уровнем разрешения, подводным аппаратом для работы на глубине до 100 м, квадрокоптером. В комплектацию входят спасательные круги и жилеты, радиостанции, воздушно-дыхательные аппараты, гидрокостюмы сухого и мокрого типа, водолазные боты и ласты», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    У спасателей на Балхаше на вооружении имеется шесть плавательных средств. Новое быстроходное судно позволит повысить оперативность реагирования при происшествиях на воде.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Безопасность Общество ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Cтартовал международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»
    Сильный ветер сорвал искусственный газон вместе с детьми в Караганде
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    Мужчина совершил суицид в Караганде
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам