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    Новый совет директоров избрали в Казатомпроме

    21 Июня 2023, 18:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с истечением срока полномочий действующего состава совета директоров АО «НАК «Казатомпром», решением внеочередного общего собрания акционеров был избран новый совет директоров компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В новый совет директоров вошли 8 человек с учетом одной вакансии для потенциального кандидата – независимого директора со сроком полномочий 3 года, в следующем составе:

    1) Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;

    2) Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;

    3) Сидиков Нодир (Nodir Sidikov) – независимый директор;

    4) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

    5) Жанадил Ернар Бейсенулы – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

    6) Отыншиев Елжас Муратович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

    7) Муканов Ержан Жанабилович – председатель правления АО «НАК «Казатомпром».

    «В новый состав совета директоров включены два новых независимых директора – Арман Аргингазин и Нодир Сидиков, которые соответствуют всем критериям для независимых членов Совета директоров и обладают соответствующими профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций», - отметили в компании.

    Председателем совета директоров компании избран Арман Аргингазин. Аргингазин имеет более 20 лет опыта работы в международных банковских структурах в Казахстане и был главой направления Metals and Mining в ABN Amro в Казахстане.

    Нодир Сидиков – гражданин Великобритании и имеет более 15 лет опыта работы в международной юридической компании в Великобритании, является членом Ассоциации международных переговорщиков по энергетике (AIEN), а также членом исполнительного комитета Британско-казахстанской юридической ассоциации.

    Как сообщалось ранее, председатель совета директоров, независимый директор Нил Лонгфэллоу, старший независимый директор Рассел Бэнхам и независимый директор Марк Кэшер досрочно прекратили свои полномочия по собственному желанию в мае-июне 2023 года, что также соответствовало сроку истечения полномочий состава Совета директоров, избранного в 2020 году.

    Также решением внеочередного общего собрания акционеров представитель АО «Самрук-Қазына» Назира Нурбаева была выведена из состава совета директоров компании и по предложению АО «Самрук-Қазына» был введен Елжас Отыншиев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казатомпром Назначения
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