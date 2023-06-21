Новый совет директоров избрали в Казатомпроме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с истечением срока полномочий действующего состава совета директоров АО «НАК «Казатомпром», решением внеочередного общего собрания акционеров был избран новый совет директоров компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В новый совет директоров вошли 8 человек с учетом одной вакансии для потенциального кандидата – независимого директора со сроком полномочий 3 года, в следующем составе:

1) Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;

2) Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;

3) Сидиков Нодир (Nodir Sidikov) – независимый директор;

4) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

5) Жанадил Ернар Бейсенулы – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

6) Отыншиев Елжас Муратович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

7) Муканов Ержан Жанабилович – председатель правления АО «НАК «Казатомпром».

«В новый состав совета директоров включены два новых независимых директора – Арман Аргингазин и Нодир Сидиков, которые соответствуют всем критериям для независимых членов Совета директоров и обладают соответствующими профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций», - отметили в компании.

Председателем совета директоров компании избран Арман Аргингазин. Аргингазин имеет более 20 лет опыта работы в международных банковских структурах в Казахстане и был главой направления Metals and Mining в ABN Amro в Казахстане.

Нодир Сидиков – гражданин Великобритании и имеет более 15 лет опыта работы в международной юридической компании в Великобритании, является членом Ассоциации международных переговорщиков по энергетике (AIEN), а также членом исполнительного комитета Британско-казахстанской юридической ассоциации.

Как сообщалось ранее, председатель совета директоров, независимый директор Нил Лонгфэллоу, старший независимый директор Рассел Бэнхам и независимый директор Марк Кэшер досрочно прекратили свои полномочия по собственному желанию в мае-июне 2023 года, что также соответствовало сроку истечения полномочий состава Совета директоров, избранного в 2020 году.

Также решением внеочередного общего собрания акционеров представитель АО «Самрук-Қазына» Назира Нурбаева была выведена из состава совета директоров компании и по предложению АО «Самрук-Қазына» был введен Елжас Отыншиев.