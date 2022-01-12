Новый состав Правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные задачи - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к новому составу Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые члены Правительства! Мы должны оправдать высокое доверие Главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав Правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные Президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса. Это очень сложные и масштабные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному Правительству. От нашей работы ждут реальных результатов», - заявил в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

Напомним, Алихан Смаилов стал новым Премьер-Министром РК. Позже Президент РК подписал Указ «О составе Правительства Республики Казахстан».