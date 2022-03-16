Новый состав общественного совета представили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На 81% обновлён состав общественного совета Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Члены совета из числа представителей гражданского общества, государственных органов, районов и городов Алматинской области обсудили дальнейшие вопросы, стоящие на повестке дня и определили дальнейший план работы.

В новый состав вошли 37 граждан, из них представители гражданского общества - 30 (81,1%) (НПО - 15, самовыдвиженцы - 9, партии - 2, ЭКЦ - 2, профсоюзы- 2) представители государственных органов- 7 (18,9%), по гендерному составу: женщины - 12, мужчины - 25, по возрасту: до 35 лет - 2 человека (5,4%), в возрасте от 35 до 60 лет- 16 человек (43,2%), старше 60 лет - 19 человек (51,4 %).

Рабочая группа при формировании нового созыва общественного совета основной упор сделала на увеличении числа представителей гражданского общества. Следовательно, члены совета разделены по сферам.

Первое - комиссия по вопросам бюджетной тарифной политики, правопорядку, противодействию коррупции, второе - по вопросам архитектуры, строительства, транспорта, коммуникаций, развития туризма, малого и среднего бизнеса, энергетики и ЖКХ, третье - по вопросам внутренней политики, развития языков, ономастики, спорта, культуры, молодежной политики, межнациональных и религиозных отношений, четвертое - по вопросам социальной защиты, занятости, образования, здравоохранения и миграции и пятое - по аграрному сектору, земельным вопросам, ветеринарии, природным ресурсам, вопросам охраны природы и экологии.

Специалисты по каждой сфере имеют возможность выносить любые актуальные вопросы, волнующие население на обсуждение.