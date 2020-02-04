Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Новый состав Коллегии ЕЭК займется устранением односторонних барьеров в ЕАЭС

    4 Февраля 2020, 14:00

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обозначил приоритеты предстоящей работы международной структуры, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

    «Во-первых, как и предусмотрено Договором о Союзе и решениями глав государств Союза, до 2025 года необходимо сформировать реально работающие общие рынки. Мы должны быть объективны - в настоящее время нужны более эффективные меры в этом направлении», – сказал М.Мясникович, открывая заседание обновленного состава Коллегии ЕЭК в понедельник.

    Вторая задача – доработка Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вынесение документа на заседание Высшего Евразийского экономического совета.

    Третья задача - рост международного авторитета Союза. «Нам предстоит содействовать тому, чтобы существенно увеличить удельный вес Евразийского экономического союза в мировом ВВП, международной торговле. Эти показатели в настоящее время достаточно скромны. Уровень сопряжения ЕАЭС и глобальной китайской инициативы «Один пояс, один путь», например, недостаточен, – заявил М.Мясникович.

    Четвертая задача – обеспечение выгод для стран Союза от взаимной торговли и устранение условий для введения странами новых препятствий.

    «Мы обязаны готовить убедительные материалы о проблемах и потерях, создаваемых этими препятствиями и односторонними решениями стран-участниц, идущими вразрез с правилами внутренней торговли», - сказал глава Коллегии ЕЭК.

    М.Мясникович подчеркнул, что Союз будет стабильно развиваться в том случае, когда будут создаваться совместные кооперационные проекты и предприятия, в том числе евразийские транснациональные компании.

    Он также призвал членов Коллегии первостепенное внимание уделить подготовке проектов в реальном секторе экономики и активизации работы по формированию общего финансового рынка ЕАЭС.

    Кроме того, председатель Коллегии обратил внимание на проблемные вопросы. В частности, выразил обеспокоенность в связи с системой маркировки товаров и ввозом товаров с нарушениями, в том числе в части льготного применения пошлин. Он поручил проанализировать эти вопросы и в ближайшее время доложить на Коллегии.

    ​Напомним, М.Мясникович приступил к исполнению обязанностей председателя Коллегии ЕЭК 1 февраля этого года.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров