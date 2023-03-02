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Новый сорт зерна запатентовали казахстанские селекционеры

2 Марта 2023, 10:10
Новый сорт зерна запатентовали казахстанские селекционеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые научно-производственного центра зернового хозяйства им. А.И. Бараева разработали новый сорт зерна «Таймас». Сорт успешно прошел государственную проверку, получил патент и теперь будет распространяться в виде приоритетных семян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Таймас» исследовался акмолинскими селекционерами последние 15 лет. В зерновом центре отмечают, что новый сорт устойчив к полеганию, засухе и бурой ржавчине. Именно ржавчинные болезни пшеницы являются одной из главных причин снижения урожайности, особенно в северных регионах страны. По технологическим показателям, качества зерна «Таймас» относится к сильным пшеницам с содержанием сырой клейковины в 32,3-34,5%, а белка – 15,1-15,7%.

За годы изучения сорт зарекомендовал себя как высокоурожайный, с максимальным показателем в 38,5 центнера с гектара, и даже в сложном 2018 году, когда был всплеск болезней растений, он на 8 ц/га превзошел другие сорта. «Таймас» отлично подойдет для возделывания в условиях Северного Казахстана, отмечают специалисты.

«Таймас» включен в госреестр селекционных достижений Казахстана. В настоящее время ведется подготовка к работам по размножению элитного вида семян.


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