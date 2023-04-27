Новый сквер на месте недостроенных ЖК в Алматы появится в 2024 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В декабре прошлого года в микрорайоне «Зердели» в Алматы снесли два недостроенных аварийных дома. И теперь на этом месте в следующем году появится сквер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района сообщил, что работы по строительству сквера начнутся во втором квартале 2024 и завершатся до конца 2024 года.

Также градоначальник добавил, что в этом году до июня будут завершены работы по укреплению и выравниванию оставшихся двух из 30 домов в данном микрорайоне.

Жители микрорайона «Зердели» в прошлом году на встрече с акимом города выразили обеспокоенность из-за двух недостроенных многоэтажных домов. По их мнению, они представляли потенциальную опасность для детей. Тогда Ерболат Досаев пообещал снести эти дома и разбить ни их месте сквер.



