Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Новый сквер на месте недостроенных ЖК в Алматы появится в 2024 году

    27 Апреля 2023, 11:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В декабре прошлого года в микрорайоне «Зердели» в Алматы снесли два недостроенных аварийных дома. И теперь на этом месте в следующем году появится сквер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района сообщил, что работы по строительству сквера начнутся во втором квартале 2024 и завершатся до конца 2024 года.

    Также градоначальник добавил, что в этом году до июня будут завершены работы по укреплению и выравниванию оставшихся двух из 30 домов в данном микрорайоне.

    Жители микрорайона «Зердели» в прошлом году на встрече с акимом города выразили обеспокоенность из-за двух недостроенных многоэтажных домов. По их мнению, они представляли потенциальную опасность для детей. Тогда Ерболат Досаев пообещал снести эти дома и разбить ни их месте сквер.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
    Участок проспекта Кошкарбаева перекроют в Астане из-за ремонта
    Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
    Ерболат Досаев встретился с председателем правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Нурланом Жакуповым
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 «Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
    Новости партнеров