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    Новый штамм коронавируса выявили в Индии

    9 Августа 2023, 04:19

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Новый штамм коронавируса обнаружили в Индии. Он носит название Eris (EG.5.1) и вызвал серьезное беспокойство среди жителей Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Economic Times.

    Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2, созданный для мониторинга геномных вариаций коронавируса, сделал заявление, в котором отметил, что случаи заболевания новым штаммом есть, но беспокоиться не о чем.

    «Подвариант коронавируса XBB продолжает оставаться доминирующим штаммом, циркулирующим в Индии. На данный момент на него приходится 90-92% всех случаев заболевания. Например, штамм 5.1, который произошел от Омикрона, был впервые выявлен в Великобритании в прошлом месяце и сейчас распространяется по стране. Система мониторинга работает хорошо, раз мы смогли выявить новые штаммы», - сказал член индийского консорциума по геномике заболеваний коронавирусом.

    По информации Министерства здравоохранения Индии, число новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа составило 54, число активных случаев достигло 1574. Число погибших от вируса составило 531 918 человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Индия Коронавирус в мире Мировые новости Азия
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