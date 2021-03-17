Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Новый штамм коронавирусной инфекции вызывает беспокойство во Франции, поскольку имеющиеся ПЦР-тесты не могут идентифицировать данную мутацию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Представители министерства здравоохранения Франции сообщили, что новый вариант COVID-19 обнаружен в больнице коммуны Ланьон во французском регионе Бретань. Французские специалисты добавили, что ПЦР-тесты пока не идентифицировали данную мутацию вируса.

Вирусологи из французского Института Пастера изучают, привели ли генетические изменения к тому, что новый штамм стало труднее обнаружить. При этом медики отметили, что образование новых вариантов - естественный процесс, поскольку вирусы эволюционируют с течением времени, чтобы выжить.

В настоящее время только 3 варианта COVID-19 считаются тревожными: «британский», «южноафриканский» и «бразильский» варианты.

Бельгийский вирусолог Стивен Ван Гухт уточнил, что во Франции речь идет о «небольшой вспышке от 8 до 10 случаев, которые показывают типичные симптомы коронавируса, но ПЦР-тесты остаются отрицательными».

«Пока мы не выявили данный вариант на территории Бельгии, – сказал вирусолог, повторив, что как и в случае с британским и южноафриканским вариантом – это нормально, что новые варианты появляются «как часть естественной эволюции вируса».

Ван Гухт подчеркнул, что Бельгия внимательно следит за сообщениями о новом штамме, главным образом из-за сообщений о том, что испытания не дают результатов по этому варианту.