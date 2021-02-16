Новый штамм коронавируса обнаружен в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ По мнению экспертов, еще один вызывающий беспокойство штамм коронавируса был обнаружен в Соединенном Королевстве.

Вариант, известный как B1525, был обнаружен путем секвенирования генома в 10 странах, включая Данию, США и Австралию, и, по данным исследователей из Эдинбургского университета, на сегодняшний день обнаружено 32 случая в Великобритании. Секвенирование этого варианта коронавируса было проведено впервые в декабре в Соединенном Королевстве и Нигерии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Eminetra .

По словам исследователей, этот вариант похож на кентский вариант B117 в своем геноме и содержит множество вызывающих озабоченность мутаций, включая мутацию белка E484K.

Эта мутация белка E484K присутствует в штаммах вируса, появившихся в Южной Африке и Бразилии, и, как полагают, помогает вирусу лучше избегать нейтрализующих антител, вырабатываемых в организме.

Доктор Саймон Кларк, доцент по клеточной микробиологии в Университете Рединга (Dr. Simon Clark), сказал, что неясно, сколько мутаций влияет на возможность установления коронавирусной инфекции или тяжесть заболевания. Ряд мутаций E484K, как известно, обеспечивают некоторую устойчивость к некоторым вакцинам.

Кларк добавил, что нужно увеличить количество тестирования на коронавирус, чтобы выявить варианты, вызывающие озабоченность.

«Однако ожидается, что обнаружение того, что несколько вариантов, вызывающих озабоченность, имеют одну и ту же мутацию, обеспечит защиту от нескольких новых вариантов за счет точной настройки существующей вакцины против коронавируса», - сказал профессор Джонатан Стоу (Professor Jonathan Stoye ) из Института Фрэнсиса Крика.

Доктор Люси Ван Дольпе (Dr. Lucy Van Dolpe) из Института генетики Университетского колледжа Лондона сказала, что быстрое обнаружение новых мутаций очень важно. «Одним из основных преимуществ геномного исследования является раннее, но нечастое выявление штаммов, вызывающих потенциальную озабоченность, что позволяет проводить быструю оценку воздействия и распространенности штаммов в других частях света», - добавила она.