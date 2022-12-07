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    Новый штамм коронавируса «цербер» обнаружили в Астане

    7 Декабря 2022, 11:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала декабря в Астане зарегистрировано 322 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди заболевших 167 привитые, из них 117 человек, у которых с даты получения второго компонента прошло более 6 месяцев. Ревакцинированных – 50, из них только у 16 больных после ревакцинации прошло не более 6 месяцев.

    По результатам молекулярно-генетических исследований, доминирующий генетической линией в циркуляции вируса SARS-CoV-2 является Omicron.

    «Также обнаружена новая для Казахстана субгенетическая линия BQ.1.1, неофициальное название «цербер» штамма «омикрон». Анализируя данные по CОVІD-19, а также обнаружения нового штамма «цербер», можно сделать вывод, что уровень заболеваемости будет наблюдаться с тенденцией повышения. Напоминаем, что новый штамм коронавируса «цербер» считается ответвлением одного из предыдущих вариантов – омикрона», - сообщила заместитель руководителя столичного департамента санитарно-эпидимиологического контроля Жанна Пралиева на пресс-конференции.

    Она подчеркнула, что по мнению экспертов, штамм «цербер» отличается высокой заразностью. Симптомы у новой мутации ковида те же, что и у ОРВИ: высокая температура, ломота в суставах и слабость. При этом специалисты утверждают, что особой опасности для жизни человека «цербер» не несет.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Здравоохранение Коронавирус в РК
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