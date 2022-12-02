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    Новый штамм коронавируса «цербер» характеризуется легким течением - Ажар Гиният

    2 Декабря 2022, 13:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Особенность нового штамма коронавируса «цербер» назвала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что в Казахстане выявлена циркуляция варианта штамма Омикрон BQ.1.1 (Цербер).

    «Цербер – один из подвидов «омикрона». Вы знаете, что мы мониторим и тестируем и определяем еще какой вид, подвиды есть омикрона. Всего циркулирует «цербер» в 0,5 % случаев из всего циркулируемого вируса. Характеризуется легким течением», - сказала Ажар Гиният журналистам после правительственного часа в Сенате Парламента РК.

    По словам министра, на сегодня в Казахстане очень много бессимптомных течений коронавируса.

    «На сегодняшний день в больницах находятся 100 пациентов. В основном это – пожилые, непривитые, своевременно невакцинированные пациенты. 10 больных – тяжелобольные», - проинформировала министр.

    По информации ведомства, в ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость коронавирусом выросла в 1,6 раз.

    Ранее сообщалось, что на 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 205 человек в РК, положительный тест на коронавирус сдали 162 казахстанца.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Ажар Гиният
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