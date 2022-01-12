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Новый сценарий заболеваемости коронавирусом озвучили в Минздраве

12 Января 2022 13:29
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Новый сценарий заболеваемости коронавирусом озвучили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе заседания Правительства Ажар Гиният сообщила, что с учетом резкого ухудшения эпидситуации по КВИ на очередное заседание Межведомственной комиссии будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне.

Министерством с учетом выявления циркуляции и свойств варианта коронавируса «омикрон», обновлён прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

«При оптимистичном сценарии: при охвате ревакцинацией до 100% подлежащего населения, повсеместном соблюдении мер профилактики - до 17 тысяч случаев в сутки. Согласно реалистичного сценария при охвате ревакцинацией 70%, частичном соблюдении мер профилактики до 25,5 тысяч случаев в сутки. При пессимистичном сценарии - при охвате ревакцинацией менее 40%, при несоблюдении мер профилактики, среднесуточное число зарегистрированных случаев до 40 тысяч случаев в сутки», - заявила Ажар Гиният на заседании Правительства.

«Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует казахстанцам отказаться от посещения мест массового скопления населения, не проводить и не посещать коллективные мероприятия. Воздержаться от посещения родственников и приема гостей дома. Соблюдать масочный режим не только в общественных местах, но и на улице», - обратилась к гражданам министр.

Граждан, которые не вакцинированы, Ажар Гиният призвала получить первичный курс вакцинации, а тех кто вакцинировался 6 месяцев назад – ревакцинироваться.

Ранее сообщалось, что для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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