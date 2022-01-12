Новый сценарий заболеваемости коронавирусом озвучили в Минздраве
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе заседания Правительства Ажар Гиният сообщила, что с учетом резкого ухудшения эпидситуации по КВИ на очередное заседание Межведомственной комиссии будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне.
Министерством с учетом выявления циркуляции и свойств варианта коронавируса «омикрон», обновлён прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
«При оптимистичном сценарии: при охвате ревакцинацией до 100% подлежащего населения, повсеместном соблюдении мер профилактики - до 17 тысяч случаев в сутки. Согласно реалистичного сценария при охвате ревакцинацией 70%, частичном соблюдении мер профилактики до 25,5 тысяч случаев в сутки. При пессимистичном сценарии - при охвате ревакцинацией менее 40%, при несоблюдении мер профилактики, среднесуточное число зарегистрированных случаев до 40 тысяч случаев в сутки», - заявила Ажар Гиният на заседании Правительства.
«Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует казахстанцам отказаться от посещения мест массового скопления населения, не проводить и не посещать коллективные мероприятия. Воздержаться от посещения родственников и приема гостей дома. Соблюдать масочный режим не только в общественных местах, но и на улице», - обратилась к гражданам министр.
Граждан, которые не вакцинированы, Ажар Гиният призвала получить первичный курс вакцинации, а тех кто вакцинировался 6 месяцев назад – ревакцинироваться.
Ранее сообщалось, что для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации.
- Почему ухудшается эпидситуация: Ерлан Киясов ответил на актуальные вопросы об «омикроне»
- В Атырауской области резко увеличилось число болеющих COVID-19
- Как проходит вакцинация и ревакцинация населения Казахстана
- В «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции перешла Мангистауская область
- Садвакас Байгабулов стал и.о. главного санврача Алматы
- Переводить акмолинцев на дистанционный формат работы призвал руководитель облздрава
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана