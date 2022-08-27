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    Новый сахарный завод намерены построить в Павлодарской области

    27 Августа 2022 11:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил расширить объемы производства сахарной свеклы в Павлодарском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом Павлодарской области, холдингом «Байтерек» принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в регионе, а также проработать вопрос строительства нового сахарного завода в Павлодарской области», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

    Ранее он заявил, что обеспечение продовольственной безопасности и насыщение рынка отечественными продуктами являются стратегическими задачами Правительства.

    «Текущая ситуация показала ряд проблем по некоторым товарным позициям, в первую очередь по сахару. Мы видим многочисленные жалобы населения на дефицит сахара и его высокую цену. Главой Государства высказана справедливая критика относительно обеспечения рынка сахаром», - отметил Алихан Смаилов.

    Ранее он заявил, что ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась. Вместе с тем, Премьер-Министр поручил Министерству торговли проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Павлодарская область Строительство Сельское хозяйство Сахар
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