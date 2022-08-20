Новый руководитель и заместители назначены в Продкорпорации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра сельского хозяйства РК, по согласованию с Правительством, Асылхан Джувашев избран на должность председателя Правления АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Асылхану Джувашеву 41 год, в разное время он работал в холдинге «КазАгро», АО «КазАгроФинанс». До назначения занимал пост заместителя председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Также на должность заместителя председателя Правления Продкорпорации назначен 42-летний Дархан Даутов, ранее работавший в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Исполнительным директором Национальной компании стал Азат Ашимов до настоящего времени занимавший должность заместителя директора Центра по обеспечению первым жильем АО «Отбасы банк».

Прежнее руководство АО «НК «Продкорпорация» в лице Сапархана Омарова, Каната Караулова и Асета Бектемирова покинули должности по собственному желанию.