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    Новый руководитель департамента по делам госслужбы назначен в ЗКО

    22 Июня 2022, 16:39

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – До нового назначения он занимал должность заместителя директора департамента государственных услуг Агентства РК по делам государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По согласованию с комиссией по вопросам национальной кадровой политики и в соответствии с принципами меритократии Мурат Байсалов назначен руководителем департамента Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО, председателем совета по этике.

    Руководитель аппарата Агентства по делам государственной службы РК Алибек Ахмедьяров, пожелав успехов на новой работе, познакомил Мурата Байсалова с акимом области, активом региона и коллективом департамента.

    Мурат Байсалов родился в 1988 году в городе Кентау Южно-Казахстанской области.

    Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности «Государственное управление». Является членом Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2011 году главным экспертом управления прохождения государственной службы департамента кадрового обеспечения Агентства РК по делам государственной службы. Общий стаж в государственной службе превышает 11 лет.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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