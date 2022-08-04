Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики проработан вопрос увеличения регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Китайская авиакомпания «Air China», начиная с 21 августа текущего года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по новому маршруту Нур-Султан – Чэнду с частотой 1 рейс в неделю по воскресеньям на воздушных судах типа А320», - говорится в сообщении.

Увеличение авиасообщения между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

В ведомстве подчеркнули, что полеты планируется выполнять со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованном на сайте авиакомпании расписанием.



