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    Новый рекордный уровень заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Германии

    16 Января 2022, 18:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу в Германии зафиксирован новый рекордный уровень заболеваемости COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным немецкого Института инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, за последние семь дней зарегистрировано 497,1 новых случаев заболевания на 100 тысяч человек. При этом 13 января в четверг отмечен рекордный суточный прирост больных коронавирусом - более 92 тысяч. Число инфекций в пятницу и субботу, немного снизилось и составило чуть более 78 тысяч.

    Немецкие специалисты отметили, что большое число инфекций связано с распространением нового варианта коронавируса «омикрон».

    Германия до сих пор избегала резкого роста заболеваемости, наблюдаемого в соседних странах, таких как Франция и Дания, в основном благодаря введению ограничений в декабре во время предыдущего всплеска заболеваемости.

    Власти страны считают, что несмотря на высокую заразность «омикрон»- штамма, он ассоциируется с более легким течением инфекции, что приводит к менее низкому уровню госпитализации.

    Однако эксперты предупреждают, что большое число инфицированных все еще может оказать негативный эффект на систему здравоохранения, особенно учитывая, что в Германии сохраняется определенное количество населения, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Кроме того, немецкие медики предупреждают, что не вакцинированные лица несут риски тяжелых симптомов при инфицировании коронавирусом.

    За текущую неделю в Германии число госпитализаций больных, инфицированных коронавирусом, достигло 3,23 на 100 тысяч.

    Ранее сообщалось, что Германия ужесточила подход к вакцинации. В пятницу немецкий парламент принял закон, согласно которому к середине марта все работники больниц, врачебных кабинетов и домов престарелых должны будут либо сделать прививку, либо переболеть коронавирусом.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Германия Коронавирус в мире Европа Мировые новости
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