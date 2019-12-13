Новый реабилитационный центр начал принимать пацентов в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Новый филиал нейрореабилитационного центра «Луч» открылся в Караганде. Одновременно здесь может проходить лечение 40 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врачи оказывают квалифицированную помощь пациентам, перенёсшим инсульты и нейрохирургические вмешательства. В центре оборудованы залы ЛФК, физио- и механотерапии, для маломобильных пациентов в здании работает специальный подъемник и лифт.

Общая площадь центра – 1500 квадратных метров. В нем работают 80 сертифицированных специалистов в две смены. Кроме того, на базе учреждения расположена клиническая база медицинского университета Караганды. Здесь практикуются и учатся студенты и резиденты вуза.





«Попасть в нейрореабилитационный центр можно по направлению от участкового врача. Это бесплатно для застрахованных граждан. В Карагандинской области реабилитационную помощь получают граждане и из других регионов, так как у нас, во-первых, довольно высокий уровень оказания этих услуг, во-вторых, в других регионов есть дефицит такого вида медицинской помощи. В Карагандинской области потребность практически закрыта. С открытием нового филиала время ожидания госпитализации сократилось с трех месяцев до 30-40 дней», - рассказал руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.





С работой центра ознакомился глава региона Женис Касымбек. Ему показали оборудование, рассказали о принципах работы. Аким побеседовал с пациентами. Его интересовало, довольны ли они качеством услуг. Пациенты заверили главу региона, что получают все необходимые процедуры и результат после лечения заметен.





Это уже шестой реабилитационный центр в области и третий в Караганде. Аналогичные учреждения работаю в Балхаше, Жезказгане и Темиртау. В феврале 2020 года в областном центре откроют современный детский реабилитационный центр. В Темиртау такой же начнут строить по программе государственно-частного партнерства.











