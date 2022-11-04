Новый профессиональный праздник появился в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - День работников цифровизации и информационных технологий будут отмечать 10 ноября в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Соответствующее постановление «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

В этой связи ранее действовавший праздник День работников связи и информатизации, отмечаемый 17 мая, переименован в День работников связи.

Появление нового профессионального праздника инициировано министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в целях поддержки работников сферы. Их общая численность на сегодня составляет более 155 тыс. человек.

Цифровая трансформация является одним из основных факторов, улучшающих качество жизни общества, обеспечивающих рост производительности труда, повышающих конкурентоспособность экономики. Специалисты в области информационных технологий являются одними из самых востребованных на рынке труда.

В этом году Казахстан занял 28-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства (UN Global E-Government Development Index) среди 193 государств. В частности, по «индексу качества онлайн-услуг» наша страна заняла 8 место.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.





Фото: primeminister.kz



