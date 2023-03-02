Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Новый проект по улучшению интернета запускают в Алматы

    2 Марта 2023, 11:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют установку мачтовых сооружений для повышения качества связи и интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я живу в микрорайоне Алатау Медеуского района, у нас есть большие проблемы с домашним интернетом. Микрорайон расширяется, но когда будет проведен стабильный интернет?» - спросила одна из жительниц города.

    Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев ответил, что в Медеуском районе мобильный интернет работает, но есть проблемы с радиофобией.

    «По локации недавно убрали станцию. По поводу фиксированной волоконно-оптической линии связи – планируем закрыть этот вопрос до конца года. Минимум два оператора появятся в точке», - сказал он.

    Аким Алматы Ерболат Досаев добавил, что в городе планируют установить отдельные мачтовые сооружения.

    «Насчет стационарного интернета можете не переживать, до конца года сети проложат. У нас начинается новый проект, планируем установить в городе отдельные мачтовые сооружения. На следующей неделе состоится встреча со всеми сотовыми операторами города. Предложение сформировано, технически мы готовы. Если договоримся, то в районах с плохой связью первыми начнем устанавливать сооружения», - отметил градоначальник.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Интернет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Радиофобия и «мобильная паника»: заблуждения и мифы о сотовой связи и 5G
    Меня устраивает – Багдат Мусин о качестве интернета в Казахстане
    YouTube откроет Premium-доступ для казахстанцев
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров