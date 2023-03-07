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    Новый проект по пропускному режиму организаций образования разработали в Казахстане

    7 Марта 2023, 10:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в ходе заседания Правительства сказал, что министерство применяет комплексный подход по обеспечению безопасности детей в организациях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В предвыборной программе Глава государства поручил обеспечить мерами безопасности организации образования. Министерством применяется комплексный подход по обеспечению безопасности детей в организациях образования, который включает установку системы видеонаблюдения, подключение их к ЦОУ, обеспечение лицензированной охраной и тревожными кнопками», - сказал Гани Бейсембаев.

    По словам министра, принят ряд нормативных правовых актов:

    - Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении в сфере образования;

    - Перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу в организации образования и на их территории;

    - Стандарты к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения.

    Также разработан новый проект Типового положения по пропускному режиму организаций образования в феврале текущего года.

    «Ежеквартально министерство проводит мониторинг соблюдения требований безопасности в организациях образования, итоги которого на системной основе рассматриваются на уровне Правительства», - добавил глава Минпросвещения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование Безопасность Минпросвещения РК
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