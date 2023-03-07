Новый проект по пропускному режиму организаций образования разработали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в ходе заседания Правительства сказал, что министерство применяет комплексный подход по обеспечению безопасности детей в организациях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предвыборной программе Глава государства поручил обеспечить мерами безопасности организации образования. Министерством применяется комплексный подход по обеспечению безопасности детей в организациях образования, который включает установку системы видеонаблюдения, подключение их к ЦОУ, обеспечение лицензированной охраной и тревожными кнопками», - сказал Гани Бейсембаев.

По словам министра, принят ряд нормативных правовых актов:

- Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении в сфере образования;

- Перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу в организации образования и на их территории;

- Стандарты к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения.

Также разработан новый проект Типового положения по пропускному режиму организаций образования в феврале текущего года.

«Ежеквартально министерство проводит мониторинг соблюдения требований безопасности в организациях образования, итоги которого на системной основе рассматриваются на уровне Правительства», - добавил глава Минпросвещения.



