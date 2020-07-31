Новый проект на Курбан айт запустило Духовное управление мусульман Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с введением в стране карантинного режима в этом на праздник Курбан айт столичным представительством Духовного управления мусульман Казахстана запущен проект «Порадуй на Курбан айт», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт управления.

В рамках проекта начал работать справочник мечетей, для тех, кто желает отдать нуждающимся мясо жертвенных животных, в фонд «Зекет» будут предоставляться адреса семей, желающих получить мясо. В мечетях в дни праздника прием мяса осуществляться не будет.

Сообщается, что те, кто хочет поделиться мясом жертвенных животных, могут вручить его лично. Для этого нужно выбрать из справочника мечети адрес семьи, желающей получить мясо и поздравить их с праздником.

Также ДУМК напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.

Напомним, муфтият в этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, запустил сайт QURBAN2020.KZ. По данным этого сайта, в городе Нур-Султан изъявили желание получить мясо на Курбан айт более четырех тысяч семей.

Телефоны справочника мечети: 8 7172 422 455; 8 777 957 28 34 – Жанат, мечеть Азрет-Султан.



