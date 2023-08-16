Новый проект генплана Астаны: третья кольцевая дорога, LRT и деловые центры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Численность населения нашей столицы стремительно растет и действующий генплан по ее развитию был запроектирован с расчетом, что до 2030 года в Астане будет насчитываться 1 220 000 жителей. Однако этот показатель уже сегодня преодолен, и по поручению Главы государства планы по развитию были пересмотрены. Сегодня состоялась презентация проекта нового генплана Астаны, рассчитанного до 2035 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Презентация проекта нового генплана состоялась в ходе общественных слушаний по этому вопросу.

В ходе слушаний заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Серик Абдрахманов презентовал проект нового генерального плана развития столицы до 2035 года.

«В данное время проект генерального плана находится на стадии согласования. По действующему генеральному плану от 2016 года, он был у нас запроектирован до 2030 года, численность населения рассчитывалась до 1 220 000 человек, но на начало 2022 года численность населения уже составляет 1 240 000 человек. Ежегодный прирост населения города - более 50 000 жителей, в связи с чем дано поручение сделать новый генеральный план с учетом роста населения», - сказал Серик Абдрахманов.

Спикер отметил, что по новому генеральному плану город поделен на 148 планировочных секторов для обеспечения населения объектами обслуживания и жизнедеятельности.

«Планировочный сектор - крупная городская территория, состоящая из нескольких жилых кварталов. Принципы планировочного сектора – пешеходная доступность общеобразовательных школ, детсадов, предотвращение пересечения детьми общегородских магистралей с интенсивным движением транспорта. Обеспечение населения города, в том числе детей, пожилых людей, маломобильных групп населения учреждениями обслуживания в радиусе безопасной пешеходной доступности. В принципе, это знакомые всем микрорайоны, но укрупненные и адаптированные к современным условиям жизни. Данные мероприятия позволяют сделать город комфортным для проживания во всех планировочных секторах», - пояснил Серик Абдрахманов.

Замдиректора «Астанагенплан» также отметил, что в настоящее время в городе насчитывается 133 общеобразовательные школы, на 2035 год проектом генплана предусматривается строительство дополнительно 164 школ, из них в 2022 году уже введено в эксплуатацию 15 школ, к 2025 году будет введено 74 школы, к 2035 году - 75 школ.

«На сегодняшний день на территории города функционируют 429 детских дошкольных учреждений. На 2035 год генпланом предусмотрено строительство дополнительно 178 детских учреждений. Также сейчас в городе функционируют 39 гособъектов здравоохранения. К 2035 году генпланом дополнительно предусмотрено строительство еще 93 объектов. Сегодня у нас 11 пожарных депо, к 2035 году дополнительно еще 17 планируется построить», - сообщил Серик Абдрахманов.

С ростом столицы увеличивается и население близлежащих населенных пунктов

Как стало известно, на сегодня в радиусе 30 км зоны от столицы расположено 39 сельских населенных пунктов с прогнозной численностью населения 283 тысячи человек.

«Уровень маятника миграции составляет 85 тысяч человек. Это получается в город и обратно - 85 тысяч человек. В 60 км зоны от города Астаны расположены 50 сельских населенных пунктов, проектная численность населения 60 километровой зоны - 83 тысячи человек. Уровень маятниковой миграции составляет 11 тысяч человек в год», - проинформировал Серик Абдрахманов.

Он также отметил, что общая ежедневная миграция в 60 километровой зоне составляет 96 тысяч человек.

«Для улучшения ситуации маятниковой миграции необходимо параллельно развивать территорию астанинской агломерации в соответствие с проектными решениями, созданием мест приложения труда и улучшения качества жизни», - подчеркнул Серик Абдрахманов.

В целом, по официальным данным, численность населения Астаны на 1 июня составила 1 376 000 человек. Ежегодный прирост населения составляет более 50 000 человек.

В соответствие с действующим генеральным планом территория столицы составляла 71 тысяча га. Согласно Указу Президента РК от 6 февраля 2017 года, в границу города вошла часть земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 га. Таким образом площадь Астаны составляет 79,7 тысячи га.

В ходе общественных слушаний также были презентованы новые проекты, планируемые к реализации.

В частности, было отмечено, что в Астане близится к завершению формирование второй кольцевой дороги и планируется создание третьей в черте урбанизированной территории

«Вы же видите, что наш город имеет радиально-кольцевую структуру по своему планировочному решению, то есть, несколько колец. Первое – большое наружное кольцо, (кольцевая автодорога) обводное К-1, и мы в прошлом генплане предлагали еще внутреннее кольцо – малая кольцевая дорога. В этом генплане мы предлагаем еще третье кольцо между большим и малым кольцом», - поделилась главный специалист группы городского транспорта ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Акмарал Темирова.

Вместе с тем она уточнила, что большая кольцевая дорога К-1 уже действует, вторая малая кольцевая сформирована на 70%, теперь будет создаваться третья кольцевая дорога.

«Большое есть, малое кольцо у нас построено процентов на 70. И вот третье кольцо мы предлагаем в нынешнем генплане. Оно будет идти по границе урбанизированной территории, то есть, на границе застройки. Это делается для того, чтобы обеспечить внутригородское транзитное передвижение. Для того чтобы быстро переехать с одного края в другой, не заезжая в город, люди пользуются сейчас в основном большим обводным К-1, но на это люди много времени тратят – пока выедут на это кольцо. Поэтому мы предлагаем по границе урбанизированной территории создать еще одно - третье кольцо. Оно будет иметь меньшую протяженность и будет на границе застройки. Этот проект еще не запущен, мы пока его обосновываем. То есть, мы для него разработали трассу, но пока еще разработка в перспективе. На сегодня она частями существует. Эта кольцевая будет пролегать через Промзону, охватывать юго-восточную часть города, потом южную часть, потом поселок Тельмана, далее через Талдыколь в Ильинку и будет выше подниматься до Коктала», - пояснила Акмарал Темирова.

Кроме того в проекте нового генплана предусмотрено возведение транспортно-пересадочных комплексов на всех больших въездах в Астану.

«Мы предлагаем создание транспортно-пересадочных узлов. Мы предлагаем их на пересечении радиальных направлений. К примеру, один такой транспортно-пересадочный узел мы предлагаем создать в районе новой мечети. Он иначе называется «проект деловых районов». Такие узлы будут в себя включать не только транспортную инфраструктуру, то есть перехватывающие паркинги, терминалы, станции ЛРТ, станции БРТ (автостанции), но и спортивно-развлекательные комплексы, бизнес-центры, торговые залы», - проинформировала Акмарал Темирова.

По ее словам, такие транспортные узлы будут создаваться на всех больших въездах в город.

«То есть, к примеру, если человек едет из Косшы, и вот он сюда приехал, оставляет на этом узле свой транспорт, затем пересаживается на общественный транспорт и едет дальше уже в город. Эти узлы буду построены на всех пересечениях радиальных входов в город. Это направление из Косшы, Коргальжинского шоссе, въезд из Костанайского направления, Кошкетауского направления, Карагандинского направления. То есть будут охвачены все основные направления в город», - уточнила Акмарал Темирова.

Представитель Астанагенплан отметила, что таким образом эти транспортно-пересадочные узлы будут собирать на себя всю транспортную нагрузку из пригородной зоны.

«У этого проекта расчетный период – 2035 год. Но мы охватили до 2050 года, потому что к 2035 году город не может физически реализовать все, что необходимо. К 2050 году будет приличная нагрузка, и численность населения будет увеличиваться, и нам максимально нужно индивидуальный транспорт убирать из города, чтобы разгрузить улично-дорожную сеть, чтобы уменьшить количество автомобилей в городе», - добавила Акмарал Темирова.

В свою очередь ведущий архитектор ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Азамат Ошахметов уточнил, что такие деловые центры будут построены в шести точках при въезде в столицу.

«По шести точкам будут построены деловые центры. К примеру, у нас из Павлодара и Костаная в день где-то 100 тысяч человек приезжает, чтобы не создавать нагрузку в центре города, предлагаем такие проекты. Там внутри будут бизнес-центры, паркинги, гостиницы, супермаркеты, ТРЦ, возможно, будут ЦОН-ы, налоговая, чтобы было удобно приехать сюда, решить все свои дела и уехать», - пояснил он.

По словам представителей «Астанагенплана», в ближайшее время в Астане построят 64 новые транспортные развязки.

«Сейчас число транспортных развязок на пересечениях магистральных улиц и дорог составляет 21. На долгосрочную перспективу к 2035-2050 году запланировано еще 64 новых сооружения. В ближайшее время планируется несколько развязок на пересечении малой кольцевой дороги. Это та дорога, которую мы сейчас строим», - сказала Акмарал Темирова.

Представитель «Астанагенплан» пояснила, что малая кольцевая дорога состоит из нескольких улиц.

«Это улица Шабал Бейсековой, потом она переходит в проспект Улы дала, далее через юго-восточную часть заходит на Кошкарбаева, охватывает промзону и проспект Аль-Фараби. В ближайшее время по ней у нас запланированы две развязки в районе железнодорожного переезда, где улица Махтумкули, развязка по Богенбая, где «горбатый» мост. По улице Кенесары мы в 2035 году планируем построить три моста», - добавила Акмарал Темирова.

Вместе с тем, по дополнительным направлениям будут развивать проект LRT.

«LRT у нас разбито на три очереди. Строящаяся ветка от аэропорта до нового вокзала запланирована к 2023 году. Естественно, мы понимаем, что оно не будет работать только в этом направлении. Нам надо вытащить его в город, и вот мы даем на 2035 год еще одну ветку до старого вокзала, их пересечение будет в районе ТРЦ «Азия парк». Третью очередь мы даем на 2050 год. Это дальняя перспектива. Она будет в сторону Коргалжинской трассы до третьего кольца (кольцевая дорога) возле поселка Ильинка», - сказала Акмарал Темирова.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новый генеральный план столицы.

«Нам следует как можно скорее изменить текущее состояние дел. Необходимо модернизировать столицу. В первую очередь, нужно актуализировать Стратегию развития города до 2050 года. В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый генеральный план столицы. Далее Правительство должно его принять до конца этого года. Администрации Президента необходимо обеспечить контроль за его своевременным и качественным выполнением. Жду от вас конкретных результатов», - сказал тогда Президент.