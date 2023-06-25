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    Новый приграничный район появится в области Абай

    25 Июня 2023, 08:45

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай появится новый приграничный район. Работа по восстановлению села Маканчи, пришедшего в упадок несколько десятилетий назад, уже началась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Приграничный населенный пункт Маканчи потерял статус райцентра в конце 90-х. После этого село постепенно пришло в упадок. Теперь его будут восстанавливать.

    «Судьба приграничных районов стала одним из волнующих вопросов населения. В связи с этим Президент объявил, что принял решение о восстановлении Маканчинского района области Абай. Можно смело сказать, что данная инициатива реализуется в рамках концепции «Слышащее государство», - говорит аким области Абай Нурлан Уранхаев.

    Депутат Мажилиса Парламента РК Самат Нуртаза отметил важность приграничных районов из-за их близости к соседним государствам.

    «Эти регионы очень важны для нас. Они приграничные. Мы через них граничим с иностранными государствами. И, конечно же, там должна быть полная инфраструктура, начиная от мобильной связи и заканчивая в целом и школами, больницами. То есть эта земля не должна пустовать, и она должна быть заселена», - говорит депутат.

    Возвращение статуса района, по мнению депутатов, даст возможность улучшить экономику приграничного региона и решить наболевшие проблемы сельчан. С восстановлением региона в область Абай будут входить уже не 8, а 9 районов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Абайская область Граница
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