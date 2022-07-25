Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Новый президент Албании приведен к присяге

    25 Июля 2022, 13:52

    ТИРАНА. КАЗИНФОРМ - Пятидесятипятилетний Бегай стал восьмым президентом посткоммунистической Албании и третьим из рядов военных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Новый президент Албании Байрам Бегай призвал к политическому единству после приведения к присяге в воскресенье. Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил республики был выдвинут правящей левой Социалистической партией.

    Большинство депутатов от оппозиции бойкотировали апрельские парламентские выборы, которые выиграли социалисты, получив 78 мандатов в 140-местном парламенте.

    В своей инаугурационной речи Бегай выразил уверенность, что «европейская Албания, сегодня - обещание, а завтра - реальность».

    «Наша дорогая Албания уже вступила на необратимый европейский путь. Прежнее наследие дилеммы и сомнений относительно ее движения уже в прошлом», - сказал Бегай.

    Ранее в этом месяце Албания, которая уже является членом НАТО с 2009 года, начала переговоры о вступлении в Европейский Союз.


    Кадр из видео

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Евросоюз Европа Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике
    Оппозиционная партия сенсационно победила на парламентских выборах в Таиланде
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров