Новый президент Албании приведен к присяге

ТИРАНА. КАЗИНФОРМ - Пятидесятипятилетний Бегай стал восьмым президентом посткоммунистической Албании и третьим из рядов военных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Новый президент Албании Байрам Бегай призвал к политическому единству после приведения к присяге в воскресенье. Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил республики был выдвинут правящей левой Социалистической партией.

Большинство депутатов от оппозиции бойкотировали апрельские парламентские выборы, которые выиграли социалисты, получив 78 мандатов в 140-местном парламенте.

В своей инаугурационной речи Бегай выразил уверенность, что «европейская Албания, сегодня - обещание, а завтра - реальность».

«Наша дорогая Албания уже вступила на необратимый европейский путь. Прежнее наследие дилеммы и сомнений относительно ее движения уже в прошлом», - сказал Бегай.

Ранее в этом месяце Албания, которая уже является членом НАТО с 2009 года, начала переговоры о вступлении в Европейский Союз.





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