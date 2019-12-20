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    Новый председатель Коллегии ЕЭК приступит к обязанностям с 1 февраля 2020 года

    20 Декабря 2019, 20:25

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ – С 1 февраля 2020 года Тиграна Саркисяна на посту председателя Коллегии ЕЭК сменит представитель Беларуси Михаил Мясникович, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания президент РФ Владимир Путин отметил, что стороны в общих чертах согласовали общую стратегию развития в рамках ЕАЭС на ближайшие пять лет, однако эта работа еще будет продолжена.

    Глава РФ также высказал просьбу о том, чтобы новый председатель Коллегии ЕЭК лично посетил все столицы стран-участниц ЕАЭС, провел встречи со специалистами и руководством правительств стран-участниц ЕАЭС.

    «Такая работа пошла бы на пользу. Он мог бы и для себя уяснить, какие вопросы требуют дополнительного согласования, и нас проинформировать, чтобы мы могли сориентироваться для окончательного принятия решения по этой стратегии», - сказал он.

    В своем слове Михаил Мясникович отметил, что главную задачу на своем посту видит в реализации дальнейших усилий по полноценной интеграции стран-участниц объединений и претворения задач, определенных в базовых документах ЕАЭС.

    «На мой взгляд, мы должны очень серьезно продвинуться в вопросах создания инфраструктурных общих проектов, в вопросах, связанных с техническим регулированием и тем, что должно быть единым для экономик наших государств. При этом не подменяя национальные институты, а взаимно дополняя эти структуры».

    «Безусловно, нужны будут подходы по созданию совместных крупных компаний, особенно тех, которые будут работать в области новых технологий», - резюмировал он.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ЕАЭС
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