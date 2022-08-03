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    • Новый полигон нужен Петропавловску

    3 Августа 2022 14:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Срок действия полигона твердых бытовых отходов в Петропавловске истекает в 2024-м году. Однако в нынешнем состоянии разрешения на дальнейшую работу он вряд ли получит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель департамента экологии Азамат Бектасов считает, что городу нужен новый современный полигон, построенный в соответствии со всеми требованиями к таким объектам.

    «Проверка на полигоне проводилась весной. Выявлен ряд нарушений. Основные из них: горение, несоблюдение требований при захоронении твердых бытовых отходов, захламление прилегающей территории мелкими фракциями мусора. По всем нарушениям привлекли к административной ответственности, выдано предписание по устранению. Отдельные нарушения полигон не устранил, а именно технологию захоронения отходов, поэтому направили протокол в суд. На рассмотрении находится иск на приостановление деятельности полигона до устранения нарушений. Полигон имеет разрешение до 2024-го года. В нынешнем положении, в таком виде, как есть сейчас, разрешения на эмиссию в окружающую среду он уже не получит. Полигон не соответствует ни экологическим, ни санитарно-эпидемиологическим требованиям. Нужно комплексно подходить к решению проблемы. Необходимо искать участок для строительства нового полигона», - сказал А. Бектасов.

    Полигону, расположенному неподалеку от села Шаховское – четверть века. Его проектная мощность составляет 1,4 млн тонн. На май этого года объем накопленных отходов превысил 1,2 млн тонн. Полигон заполнен на 85%. Ежегодно на него поступает в среднем 53 тыс. тонн мусора, в день – в среднем 150 тонн.

    Фото: strategy2050.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Экология #Петропавловск
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