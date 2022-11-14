Новый подход к разрешительной системе в сфере строительства предлагает Мининдустрии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ашық сағат алаңы» в Комитете по делам строительства и ЖКХ МИИР РК состоялась встреча в онлайн формате с участием представителей бизнес-сообществ, общественности, а также местных исполнительных органов,

Участники обсудили вопросы внедрения реестра квалифицированных подрядных организаций.

Как отметил главный эксперт управления мониторинга и контроля за лицензированием и аттестацией Мурат Нурманов, текущая ситуация на строительном рынке показала, что система лицензирования недостаточно эффективно отражает степень квалификации строительных организаций, где заказчик или инвестор сталкивается с проблемой выбора потенциального подрядчика. К слову, в стране насчитывается свыше 90 тысяч строительных и проектных компаний, которые имеют соответствующие лицензии.

«Действующий реестр выданных лицензий не отражает и не содержит сведения по укомплектованности строительной организации квалифицированным персоналом, материально-технической базой, по опыту работы и о финансовых ресурсах. В этой связи мы предлагаем новый подход к разрешительной системе в сфере строительства путем внедрения понятия «реестр квалифицированных подрядных организаций», – поделился главный эксперт управления Мурат Нурманов.

Внедрение данного реестра планируется на базе информационной системы Е-Курылыс в автоматическом режиме, который в свою очередь будет отображать сведения из интегрированных информационных систем государственных органов и содержать полный пакет технических сведений о подрядной организации.

Предлагаемая инициатива позволит исключить из рынка строительных услуг неквалифицированные подрядные организации, автоматизировать исключение из реестра при несоответствии подрядчика установленным требованиям за строительными компаниями, тем самым повысить контроль качества за строительным процессом.



