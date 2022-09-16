Новый пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин прокомментировал принятые депутатами Парламента конституционные поправки, передает МИА «Казинформ».

«Принятый сегодня Парламентом пакет политических реформ знаменует переход Казахстана к новой демократической политической модели, где Президент избирается на один срок без права переизбрания (причем эта норма будет неизменной и ее нельзя будет пересмотреть), и где срок полномочий судей Конституционного суда будет дольше президентского и парламентского. Этот пакет реформ необходимо рассматривать в совокупности с ранее реализованной конституционной реформой: создание нового института Конституционного суда, сокращение полномочий Президента с одновременным расширением полномочий Парламента, введение смешанной избирательной системы, упрощение процедуры регистрации партий, усиление самостоятельности регионов», - написал Ерлан Карин в Telegram .

По его словам, всё это в совокупности формирует новый институциональный дизайн государственного устройства с оптимальным балансом между ветвями власти.

«Новая государственная модель обеспечивает регулярную ротацию власти, предсказуемость и устойчивость политической системы, и в целом закрепляет дальнейшее развитие нашего государства исключительно на демократических началах, на основе политической конкуренции. Иными словами, новый пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы. Теперь предстоит перезапустить все основные политические институты (Президент, Парламент, маслихаты, Правительство). И первым этапом станут президентские выборы, анонсированные в Послании», - резюмировал Е.Карин.

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