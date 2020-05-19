Новый пакет послаблений режима ЧП вступил в силу в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении с понедельника вступил в силу новый пакет послаблений режима ЧП, принятый комендатурой. На этом фоне Минздрав Армении зарегистрировал беспрецедентное количество новых выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По решению комендатуры, с 18 мая в Армении вступил в силу новый пакет послаблений в рамках сохраняющегося режима ЧП. В частности, в полном объеме возобновлена работа общественного транспорта. Снят запрет на работу спортивных залов, торговых центров, детских садов, культурно-исторических объектов на открытом воздухе. Предприятиям общепита разрешено осуществлять обслуживание клиентов в закрытых помещениях. Послабления вводятся с обязательными к исполнению, разработанными с учетом специфики работы хозсубъектов правилами.

Вместе с тем, Минздрав Армении в последнее время регистрирует рост числа выявленных новых случаев заражения – не менее 142 новых случаев только за последнюю неделю. А за прошедшие сутки зафиксирован самый высокий показатель – 351 новый случай. В целом, по данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 18 мая в Армении зарегистрировано 4823 заразившихся коронавирусом, из которых 2019 пациентов вылечились , 2718 пациентов проходят лечение, 61 – скончался.

Напомним, из-за коронавирусной инфекции с 16 марта в Армении действует режим ЧП. В период с 24 марта по 12 апреля были введены ограничения на свободное передвижение граждан и некоторые виды экономической деятельности. 13 апреля решением Правительства РА введенный ранее сроком на месяц режим ЧП был продлен до 14 мая, а позже повторно - до 13 июня. При этом с 4 мая были сняты ограничения на передвижения граждан, а также практически на все виды экономической деятельности.