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    Новый отбор в Президентский молодежный кадровый резерв начнется с 1 сентября

    11 Августа 2023, 11:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Руководителя Администрации Президента О. Бектенова состоялось заседание Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президентский молодежный кадровый резерв - одна из первых публичных инициатив Главы государства, которая является действенным социальным лифтом для талантливой молодежи.

    По поручению Президента отбор в резерв проводится раз в два года. Ранее соответствующий резерв был сформирован в 2019 и 2021 годах. Из их числа 264 резервиста трудоустроены на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе. 31 резервист занимает политические должности, 6 – административные должности корпуса «А».

    На заседании Национальной комиссии обсуждены вопросы организации нового отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, который начнется с 1-го сентября и продлится до конца текущего года.

    В рамках отбора кандидаты пройдут оценку способностей работать с текстовой и числовой информацией, а также решать ситуационные задачи, оценку компетенций и ряд собеседований.

    Успешно прошедшие отбор лица будут зачислены в резерв сроком на три года с правом внеконкурсного назначения на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного сектора.

    В ходе мероприятия Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев доложил о готовности к проведению предстоящего отбора.

    Подробная информация о порядке и сроках проведения отбора будет опубликована на сайте Агентства по делам государственной службы.

    По итогам заседания даны поручения в части качественной реализации данного мероприятия и широкого привлечения молодежи к участию в отборе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Молодежь
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