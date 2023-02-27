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    Новый оптический телескоп установят в Китае

    27 Февраля 2023, 10:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новый оптический телескоп установят в высокогорье в южной части Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Синьцзянской обсерватории при Академии наук Китая, новый телескоп установят на наблюдательной станции в горах южной части СУАР на высоте 4250 м над уровнем моря. Он станет третьим по величине в КНР.

    1,9-метровый оптический телескоп будет запущен в эксплуатацию в июне 2024 года.

    Специалисты сообщают, что наилучшее качество полученных астрономических изображений при помощи нового телескопа может достигать 0,4 угловых секунды. Низкое содержание влаги в атмосфере в этой местности Синьцзяна в зимний период и высокие вершины, блокирующие световые помехи с агломераций создают идеальные условия для оптических наблюдений и их можно сравнить с астрономическими обсерваториями мирового класса.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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